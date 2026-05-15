Anche la provincia di Cosenza aderisce alla “Giornata della Ristorazione”, l’iniziativa nazionale promossa da FIPE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi in programma il prossimo 16 maggio in tutta Italia. Una giornata pensata per valorizzare il mondo della ristorazione italiana, considerato simbolo di accoglienza, convivialità, qualità e tradizione, ma anche comparto strategico per l’economia e il turismo dei territori.

Saranno numerose le imprese della ristorazione cosentina coinvolte nell’iniziativa, con ristoratori, chef e operatori del settore pronti a promuovere cultura del cibo, ospitalità e identità territoriale attraverso eventi, piatti dedicati e momenti di condivisione.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà il riso, scelto come alimento simbolo della tradizione gastronomica italiana e della creatività culinaria. I ristoratori celebreranno l’ingrediente con ricette e interpretazioni capaci di coniugare semplicità, innovazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del Made in Italy.

“La ristorazione rappresenta uno dei pilastri del nostro tessuto economico e sociale – dichiara Laura Barbieri –. Dietro ogni attività ci sono professionalità, sacrificio, passione e capacità di innovare. Celebrare questa giornata significa riconoscere il valore umano ed economico di migliaia di imprenditori e lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del territorio”.

L’iniziativa punta anche a rilanciare temi come sostenibilità, qualità dell’offerta, formazione professionale e promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, elementi che rendono la Calabria e il Cosentino destinazioni sempre più attrattive dal punto di vista turistico e culinario.

FIPE Confcommercio Cosenza invita cittadini e visitatori a sostenere le attività del territorio scegliendo la ristorazione di qualità, considerata presidio di socialità, tradizione e sviluppo economico.