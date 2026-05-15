Riprende da oggi, 15 maggio 2026, il servizio ferroviario sulla tratta Linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro tra Cosenza e Piane Crati. La riattivazione del collegamento rappresenta il primo passo verso il ritorno alla piena normalità nei trasporti ferroviari del territorio del Savuto, dopo i mesi di interruzione causati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 12 febbraio scorso, hanno colpito la provincia di Cosenza provocando danni, smottamenti e criticità strutturali lungo la linea.

Contestualmente alla riapertura della tratta, Ferrovie della Calabria ha confermato la prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza lungo le aree maggiormente interessate dagli eventi alluvionali, nell’ambito del programma di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Cosenza–Catanzaro.

L’obiettivo dichiarato resta quello del completo ripristino della piena operatività dell’intera infrastruttura ferroviaria.

Con il ritorno dei treni tra Cosenza e Piane Crati si riducono sensibilmente anche i disagi per pendolari e utenti del territorio, ristabilendo un collegamento considerato essenziale per la mobilità locale. Per garantire continuità nei collegamenti verso Rogliano, restano attivi i servizi sostitutivi su gomma tra Piane Crati e Rogliano, coordinati con gli orari di arrivo e partenza dei convogli ferroviari. Ferrovie della Calabria ha inoltre annunciato che continuerà a fornire aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori nelle altre tratte ancora interessate dagli interventi di ripristino post-maltempo.