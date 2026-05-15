Connessione gratuita fino a 1 Gigabit e chiamate via Wi-Fi anche nelle aree con scarso segnale mobile

Il Centro Storico di Crosia compie un passo avanti sul fronte della connettività digitale. È stato infatti attivato in Piazza del Popolo il primo hotspot pubblico gratuito dotato di tecnologia Wi-Fi Call, servizio che consentirà a cittadini e visitatori di navigare in rete e telefonare anche nelle aree dove il segnale mobile risulta debole o assente.

L’intervento nasce per rispondere a una criticità storica del borgo, legata proprio alle difficoltà di copertura telefonica e alla connessione internet spesso insufficiente, situazione che negli anni ha creato disagi a residenti, attività commerciali e turisti.

La nuova rete garantirà una connessione fino a 1 Gigabit e permetterà di utilizzare la tecnologia Wi-Fi Call, che consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando la rete Wi-Fi anziché il tradizionale segnale mobile.

Quello installato in Piazza del Popolo rappresenta il primo dei quattro hotspot previsti dal progetto di copertura digitale promosso dall’amministrazione comunale e destinato a coinvolgere progressivamente altre aree strategiche del territorio.

Il sindaco Maria Teresa Aiello ha definito l’attivazione del servizio “un investimento concreto sulla qualità della vita della comunità”, sottolineando come la connettività rappresenti oggi un elemento essenziale per garantire comunicazione, inclusione e accessibilità ai servizi.

Sulla stessa linea anche l’assessore al Centro Storico Antonio Graziani, che ha evidenziato come il borgo abbia dovuto convivere per anni con problemi di connessione e difficoltà persino nell’effettuare telefonate. Secondo Graziani, l’infrastruttura rappresenta l’inizio di un percorso più ampio di rilancio e valorizzazione dell’area storica.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Pedace, le infrastrutture digitali sono ormai parte integrante dei processi di riqualificazione urbana e contribuiscono a rendere il territorio più attrattivo, efficiente e competitivo anche dal punto di vista turistico.

Per utilizzare gratuitamente il servizio sarà sufficiente collegarsi alla rete “Crosia Free WiFi” direttamente dal proprio dispositivo e completare l’accesso tramite browser.