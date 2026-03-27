Ancora un episodio allarmante nel centro storico di Cosenza dove si è verificato l’ennesimo crollo. Il cedimento ha interessato il muro di una palazzina già interdetta situata alle spalle di Corso Telesio, all’altezza di piazzetta Toscano. Il crollo, avvenuto nelle ultime ore, ha provocato il distacco di macerie che hanno coinvolto anche l’ingresso di uno stabile adiacente regolarmente abitato. Fortunatamente non si registrano morti né feriti, ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

«Il muro venuto giù poco fa dal palazzo incendiato nel cantiere di via Campagna era destinato a cadere. Venuto giù per fortuna in area delimitata e interdetta al pubblico, era l’impedimento che creava lo stallo nei lavori presso quel cantiere – ha commentato il consigliere comunale Francesco Alimena -. Avendo scelto il destino per altri, finalmente i lavori possono riprendere in quel tratto dove ben 3 immobili privati a rischio crollo sono interessati dalla messa in sicurezza pubblica al fine di riaprire la strada al transito veicolare e pedinale e consentire alle famiglie sgomberate anni fa di rientrare nelle loro abitazioni. Nella mia idea iniziale c’era la cessione, proprio di quel terzo immobile, a ristrutturazione avvenuta, alla Curia come Oratorio per la Cattedrale».

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e i tecnici del Comune, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica delle condizioni degli edifici circostanti. Allertato anche il settore della Protezione civile, già operativo per monitorare eventuali criticità e garantire la sicurezza dei residenti della zona. Il nuovo crollo palazzo riaccende i riflettori sulla fragilità strutturale di Cosenza Vecchia, dove episodi simili si susseguono ormai con preoccupante frequenza. Il centro storico, ricco di storia e patrimonio culturale, continua a fare i conti con edifici fatiscenti e interventi di recupero spesso insufficienti. Di seguito il video dei momenti successivi al crollo.