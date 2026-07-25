Le fiamme sono divampate intorno a mezzanotte in località Messinette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo dopo circa un'ora e mezza

Momenti di paura nella notte a Fuscaldo, in località Messinette, dove un incendio è divampato intorno alla mezzanotte, propagandosi rapidamente a causa del vento.

Le fiamme si sono sviluppate in un'area a ridosso della linea ferroviaria e della strada statale, avanzando rapidamente fino a lambire alcune abitazioni della zona e destando forte preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere e spegnere il rogo. L'intervento si è concluso intorno all'1.30, quando le fiamme sono state definitivamente domate, evitando conseguenze più gravi.

Non si registrano, al momento, feriti né danni a persone. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.