Dopo un breve periodo di prova il tecnico dei Lupi ha dato il via libera al ds Lucioni che lo ha messo sotto contratto. Per lui accordo fino a giugno 2027

Il Cosenza Calcio comunica ufficialmente di aver depositato il contratto annuale con Alessandro Pozzi. Nato a Roma il 2 settembre 2004, è un abile esterno d’attacco alto 1 metro e 83 centimetri. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, il talentuoso atleta ha maturato esperienze con le maglie di Sorrento Ostiamare Sora ed Enna in Serie D nella scorsa stagione. Alessandro Pozzi si è già aggregato al gruppo di mister Coppitelli nel ritiro estivo precampionato della compagine rossoblù a San Giovanni in Fiore. Con questo innesto il Cosenza rafforza il reparto offensivo puntando su giovani di qualità e prospettiva. La società rivolge i migliori auguri a Pozzi per l’entrata nel team dei lupi e dà il benvenuto con entusiasmo per l’inizio di una stagione ricca di emozioni.