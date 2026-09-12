Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell’Anas
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Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla statale 107 Silana Crotonese. Per cause in corso di accertamento, un’automobile si è ribaltata nei pressi di Paola, finendo la propria corsa sul muro che delimita la carreggiata.
Non si conoscono al momento le condizioni di salute delle persone che erano a bordo del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell’Anas.