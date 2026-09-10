Il biglietto “Miliardario New” è stato acquistato in un esercizio di via Panoramica. In provincia di Cosenza cresce la spesa per il gioco
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Una vincita da 25mila euro è stata realizzata a San Giovanni in Fiore con un biglietto Gratta e Vinci della serie “Miliardario New”.
La giocata vincente, secondo quanto riportato da Agipronews, è stata effettuata nell’ultima settimana in un esercizio commerciale situato in via Panoramica 122.
La vincita a San Giovanni in Fiore
Non sono state diffuse informazioni sull’identità della persona che ha acquistato il tagliando né sull’importo speso per la giocata.
Il premio da 25mila euro si aggiunge alle vincite registrate recentemente in provincia di Cosenza attraverso lotterie istantanee e altri concorsi.
In Calabria spesa per 731 milioni
Agipronews ha diffuso anche i dati relativi alla spesa per il gioco in Calabria nel corso del 2025. Per spesa si intende la differenza tra le somme complessivamente giocate e le vincite restituite ai partecipanti.
Il valore regionale è passato dai 698 milioni di euro del 2024 ai 731 milioni del 2025, con un incremento del 4,7%.
A Cosenza aumento del 6,6%
Nella provincia di Cosenza la spesa ha raggiunto circa 256 milioni di euro nel 2025, contro i 240 milioni registrati nell’anno precedente.
L’incremento provinciale è stato pari al 6,6%, superiore quindi alla variazione rilevata sull’intero territorio calabrese.