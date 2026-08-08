Saluta il Cosenza anche Christian Langella. Il centrocampista si trasferisce al Perugia, sempre in Serie C, dopo una sola stagione con la maglia rossoblù.

Da Chiavari all’Umbria

La volontà del classe 2000 era quella di provare a confrontarsi con il campionato di Serie B, per la prima volta in carriera. Ma la Virtus Entella, squadra che lo ha corteggiato nell’ultimo mese e con la quale sembrava già esserci un accordo, non ha mai trovato il bandolo della matassa con il Cosenza. Il Perugia invece, in pochi giorni, è riuscito a mettere al loro posto tutti i pezzi del puzzle, offrendo una cifra intorno ai 250.000 euro che ha convinto il Presidente Guarascio a lasciar partire il calciatore. Langella ha già lasciato Cosenza e da oggi si trova in Umbria per iniziare la sua nuova avventura alla corte della squadra del nuovo presidente Alessandro Gaucci.