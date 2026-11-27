L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino poco prima della mezzanotte. A rendere difficili le operazioni di recupero la fitta vegetazione e la presenza di rovi

Ore di apprensione a Plataci, nel Cosentino, per la scomparsa di un cercatore di funghi di 61 anni, ritrovato vivo nella tarda serata di giovedì 26 novembre nelle aree montane in località Zagaria.

L’uomo era uscito per cercare funghi, ma non aveva fatto rientro a casa. L’allarme, scattato intorno alle 20, ha mobilitato le squadre della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, impegnate nelle ricerche lungo i versanti boschivi, con il supporto della componente specializzata nel coordinamento cartografico e nel monitoraggio da remoto.

A complicare le operazioni sono state l’oscurità e la vegetazione particolarmente fitta. I soccorritori hanno dovuto aprire varchi tra i rovi per avanzare nella boscaglia e raggiungere il disperso.

Poco prima della mezzanotte il ritrovamento: il 61enne era vivo, infreddolito e spaventato. Una volta liberato dalla vegetazione e accompagnato fuori dall’area impervia, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Al termine dell’intervento, il Soccorso alpino ha ringraziato le istituzioni coinvolte, il sindaco di Plataci, il gestore del rifugio “La Radura del Grano”, la comunità locale e i familiari del disperso per la collaborazione garantita durante le operazioni.