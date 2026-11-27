Rifondazione Comunista torna a organizzarsi a San Giovanni in Fiore. Con la costituzione di un primo nucleo di iscritti prende avvio il percorso per la nascita del circolo cittadino, in una fase politica segnata dalla caduta dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Barile.

Nel corso di una prima riunione sono state affrontate le questioni politiche nazionali e le prospettive amministrative della comunità florense. Il partito attribuisce la responsabilità della nuova crisi al voto dei consiglieri della coalizione di destra, definito «irresponsabile anche se non imprevedibile».

Rifondazione Comunista, che alle ultime elezioni aveva sostenuto il progetto politico promosso dal gruppo «Sponaneamente», ritiene necessario aprire una riflessione pubblica sulle vicende amministrative cittadine e sulle istanze di cambiamento rimaste, secondo il partito, inevase durante la breve esperienza dell’amministrazione Barile.

Lavoro, sanità, servizi pubblici, scuola, giovani e contrasto allo spopolamento sono i temi attorno ai quali il nuovo circolo intende costruire una proposta politica alternativa, superando personalismi e contrapposizioni interne.

L’appello alle forze progressiste e il cambio generazionale

Il segretario provinciale Gianmaria Milicchio e il referente territoriale Biagio Marra indicano come priorità il coinvolgimento delle forze politiche, sindacali e sociali progressiste, dei comitati e delle realtà associative del territorio, auspicando una prospettiva duratura di cambiamento e un possibile ricambio generazionale alla guida della città.

«La nascita del circolo vuole contribuire alla ricostruzione di una sinistra organizzata, autonoma e radicata nel territorio», spiegano gli esponenti del partito, sottolineando la necessità di promuovere la partecipazione dei cittadini anche al di fuori delle scadenze elettorali.

Da qui l’appello alle forze politiche, alle associazioni, ai movimenti e alle organizzazioni sindacali affinché si costruisca «un percorso unitario, fondato su contenuti e partecipazione, senza preclusioni né rendite di posizione».

«Vogliamo contribuire a una nuova stagione politica – concludono Milicchio e Marra – perché il futuro di San Giovanni in Fiore torni direttamente nelle mani della sua comunità».