Il coordinamento comunale critica l’astensione del sindaco e della maggioranza e chiama in causa il vicepresidente della Provincia Federico Belvedere: «A questo punto chiediamo a IDM: da che parte state?»

Si accende lo scontro politico a Rende dopo il passaggio in Consiglio comunale di una mozione presentata da Fratelli d’Italia per condannare gli episodi di violenza verificatisi durante le recenti manifestazioni, esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e tutelare cittadini, lavoratori e attività economiche.

A sollevare il caso è il coordinamento comunale di FdI, che contesta la scelta della maggioranza di approvare un documento alternativo, maggiormente incentrato sulle difficoltà sociali ed economiche dei giovani, sulle politiche abitative e sulle opportunità occupazionali.

Secondo gli esponenti del partito, nel testo approvato non figurerebbero alcuni riferimenti espliciti contenuti nella mozione presentata dal capogruppo Eugenio Trombino: dai blocchi stradali illegali alle intimidazioni ai lavoratori, dai danneggiamenti ai mezzi di trasporto al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

«Temi sociali importanti non possono diventare il motivo per attenuare una presa di posizione netta contro violenze e illegalità», sostiene il coordinamento, che stigmatizza l’astensione del sindaco Sandro Principe e della sua maggioranza sulla proposta di Fratelli d’Italia, definendola «una scelta politica della quale dovranno rispondere ai cittadini».

FdI sottolinea, invece, il voto favorevole dei consiglieri Garritano, Galassi, Bilotti, Calvelli e Toteda, interpretandolo come un segnale della possibilità di trovare convergenze sui temi della legalità e della sicurezza anche al di là degli schieramenti politici.

Il caso Belvedere e l’affondo contro Italia del Meridione

La vicenda assume, tuttavia, una valenza politica che travalica i confini del Consiglio comunale rendese. Nel mirino di Fratelli d’Italia finisce infatti anche Federico Belvedere, esponente di Italia del Meridione e vicepresidente della Provincia di Cosenza, che sulla mozione si è astenuto.

Il coordinamento comunale di FdI solleva una questione di coerenza politica tra le posizioni assunte da Belvedere nelle due assemblee, alla luce del suo ruolo di vertice nell’amministrazione provinciale di centrodestra.

«A questo punto chiediamo a IDM: da che parte state? Non si può ricoprire un ruolo di vertice in una Provincia amministrata dal centrodestra e poi, in Consiglio comunale a Rende, convergere nelle scelte della sinistra senza sentire il dovere di chiarire la propria linea politica».

«La libertà di manifestare è un diritto costituzionale – conclude Fratelli d’Italia – ma non può mai giustificare violenze, aggressioni e intimidazioni. La solidarietà a chi indossa una divisa e la difesa della legalità non possono essere oggetto di ambiguità».