Il 18 e 19 giugno 2027 nell’Aula Magna dell’ateneo la 55ª edizione dell’appuntamento scientifico. Da Bruno da Longobucco a Marco Aurelio Severino e Felice Migliori, un viaggio nelle radici del sapere medico. Aperta la call for abstract

Dalla chirurgia medievale alla medicina della Magna Grecia, dalla nascita delle specialità mediche alla storia dell’infermieristica. L’Università della Calabria ospiterà il 18 e 19 giugno 2027 il 55° Congresso della Società Italiana di Storia della Medicina, appuntamento nazionale dedicato alla ricerca storico-scientifica.

L’iniziativa, dal titolo Storia, Sapere, Salute. Dialoghi tra passato e futuro, si svolgerà nell’Aula Magna dell’ateneo di Arcavacata di Rende e offrirà un’occasione di confronto sull’evoluzione del sapere medico e sul contributo della conoscenza storica alla comprensione delle sfide della medicina contemporanea.

L’omaggio ai protagonisti della medicina calabrese

Un’attenzione particolare sarà riservata al patrimonio scientifico e culturale della Calabria. Il manifesto del congresso rende infatti omaggio a tre figure emblematiche della storia della medicina: Bruno da Longobucco, chirurgo medievale e innovatore della pratica chirurgica; Marco Aurelio Severino, anatomista e chirurgo originario di Tarsia; Felice Migliori, chirurgo, filantropo e patriota cosentino.

Tre personalità appartenenti a epoche differenti, attraverso le quali ripercorrere il contributo della Calabria e del Mezzogiorno allo sviluppo del pensiero e della pratica medica.

I temi del congresso e la call for abstract

Sei le aree tematiche individuate dal comitato organizzatore: la chirurgia nel Medioevo tra cerusici e accademici, la storia delle specialità mediche e chirurgiche, la medicina in Magna Grecia, il ruolo del Regno di Napoli nella storia della medicina, la storia dell’infermieristica e le biografie dei medici che hanno segnato il progresso scientifico.

In vista dell’appuntamento di giugno è stata aperta la call for abstract, rivolta a studiosi e ricercatori interessati a contribuire ai lavori congressuali.

Le proposte dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2027 all’indirizzo di posta elettronica perroneales@gmail.com.