Lo scorso 4 ottobre la Suprema Corte di Cassazione ha trattato il processo “Cartesio“, l’inchiesta della Dda di Catanzaro su presunti tassi usurai e presunte estorsioni, aggravati dal metodo mafioso, che avrebbero messo in ginocchio imprenditori e commercianti del Tirreno cosentino. Un’operazione finalizzata a sgominare un gruppo di persone, secondo i magistrati vicini alla ‘ndrangheta,

Lo scorso 4 ottobre la Suprema Corte di Cassazione ha trattato il processo “Cartesio“, l’inchiesta della Dda di Catanzaro su presunti tassi usurai e presunte estorsioni, aggravati dal metodo mafioso, che avrebbero messo in ginocchio imprenditori e commercianti del Tirreno cosentino. Un’operazione finalizzata a sgominare un gruppo di persone, secondo i magistrati vicini alla ‘ndrangheta, che avrebbe tratto beneficio da questa attività illecita. Oggi la seconda sezione penale, nel giro di pochi giorni, ha reso note le motivazioni della sentenza di terzo grado.

Processo Cartesio, la sentenza di terzo grado

Nel dettaglio, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Giuseppe Nigro, Settimio Rosario Rugiero, A. I. e Dino Iacovo, per gli ultimi due limitatamente al capo 9 della imputazione. Ha annullato invece con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A. I., limitatamente al capo 3 e inoltre ha annullato ai soli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di Settimio Rosario Rugiero, A. I. e Giuseppe Nigro in riferimento ai capi 2 e 2 bis, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro, in riferimento al ricorso presentato dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Nicola Carratelli. La Cassazione, infine, precisa che in sede di rinvio la Corte d’Appello di Catanzaro dovrà calcolare il tasso percentuale di interessi e valutarne la illiceità penale, tenendo conto del tasso di usura fissato con decreto ministeriale all’epoca del fatto (primo semestre 2007). Dunque, per alcuni aspetti processuali il processo Cartesio non è ancora concluso.