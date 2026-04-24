Il professionista stava percorrendo la scalinata che unisce via Alimena a via Montesanto. Provvidenziale l’intervento di un cittadino che ha assistito alla scena ed è intervenuto in suo aiuto

Un episodio grave, avvenuto in pieno giorno nel cuore di Cosenza, riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza per chi lavora nella sanità pubblica. Nel primo pomeriggio di ieri, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale, Martino Rizzo, è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale mentre percorreva le scale che collegano Via Alimena a Via Montesanto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco sarebbe iniziato proprio lungo la scalinata e si sarebbe poi spostato su Via Montesanto, sotto gli occhi di alcuni passanti. La situazione è degenerata rapidamente, fino a quando un cittadino è intervenuto per fermare l’aggressore e riportare la calma. Un gesto che ha evitato conseguenze più pesanti.

Sul posto non risultano interventi immediati delle forze dell’ordine, ma la vicenda è ora al centro delle indagini della Questura di Cosenza, che sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e le responsabilità. L’aggressore, secondo quanto emerge, sarebbe un dipendente dell’ASP recentemente riammesso in servizio su disposizione del Giudice del Lavoro di Paola.

Un elemento che apre interrogativi su una situazione già segnalata in passato come problematica. Fonti interne riferiscono infatti di precedenti tensioni e contrasti tra il soggetto e altri lavoratori dell’azienda sanitaria. Segnalazioni che avevano portato la Direzione generale a prendere provvedimenti, tra cui il trasferimento dell’uomo presso l’ufficio di Cetraro. Decisione successivamente annullata dal giudice, con il conseguente rientro in servizio.

Un quadro che, alla luce di quanto accaduto, appare tutt’altro che isolato. Resta da chiarire anche un altro aspetto: la presenza dell’aggressore nel centro cittadino, lontano dalla sede di lavoro a lui assegnata. Un dettaglio che potrebbe avere rilievo nelle verifiche in corso. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio, quello delle aggressioni al personale sanitario, che negli ultimi anni hanno registrato un aumento preoccupante. Non si tratta più soltanto di episodi nei pronto soccorso o nei reparti ospedalieri, ma di situazioni che coinvolgono anche dirigenti e operatori sul territorio.

Martino Rizzo, figura di vertice del Dipartimento di Prevenzione, è noto per il suo ruolo nella gestione di attività delicate legate alla salute pubblica. L’aggressione subita rappresenta un segnale che non può essere ignorato. Ora la questione passa anche nelle mani della Direzione aziendale dell’ASP di Cosenza, chiamata a valutare eventuali provvedimenti e a garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i dipendenti. Il clima interno, già segnato da tensioni, rischia di deteriorarsi ulteriormente senza interventi chiari.

La vicenda è destinata ad avere sviluppi nei prossimi giorni, sia sul piano giudiziario sia su quello amministrativo. Intanto resta la preoccupazione per un episodio che colpisce un dirigente pubblico e che riporta al centro il tema del rispetto e della tutela nei luoghi di lavoro.