La droga e le armi sono state rinvenute dagli agenti di Polizia all’interno dell’abitazione dell’uomo a Papasidero, che adesso si trova ai domiciliari
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Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato, in particolare gli Agenti della Squadra Mobile di Cosenza, unitamente all’Unità cinofila, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia, ed in particolare nella giurisdizione di Castrovillari, con la direzione e il coordinamento del Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, operavano un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, veniva operata una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Papasidero, sortendo esito positivo. Difatti, gli operatori rinvenivano, occultati all’interno dell’abitazione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina (gr. 3), hashish (gr. 20), bilancini elettronici di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e vari ritagli per le singole dosi.
L’attività di polizia giudiziaria si concludeva con l’arresto dell’uomo, posto agli arresti domiciliari. Nel corso dello stesso intervento, nei confronti di un altro individuo, si procedeva alla denuncia per omessa custodia e detenzione illegale di armi, con il sequestro penale di 7 fucili, 1 pistola calibro 7,65 e circa 100 munizioni di vario calibro.