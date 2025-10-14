Il collegio (composto dalle togate Ciarcia, Granata e Vigna) ha chiesto 90 giorni in più per completare la stesura della sentenza che coinvolge 124 imputati legati alle principali cosche del territorio cosentino

Il tribunale collegiale di Cosenza ha comunicato ai difensori la proroga dei termini per il deposito delle motivazioni della sentenza nel procedimento penale noto come Reset. La decisione è stata formalizzata dal presidente del Tribunale, Loredana De Franco e riguarda il procedimento penale 3804/17, già definito in udienza il 17 luglio scorso dal collegio composto dai giudici Carmen Ciarcia, Urania Granata e Iole Vigna.

La sentenza, che ha coinvolto 124 imputati collegati alle sette principali cosche operanti sul territorio cosentino, comprende centinaia di capi di imputazione per reati di criminalità organizzata. Considerata la complessità del procedimento e l’ampiezza della motivazione, che si prevede supererà le 3mila pagine già in fase di stesura, il collegio ha richiesto una proroga di 90 giorni, anche per garantire il rispetto dei termini di custodia cautelare.

Il tribunale ha autorizzato la proroga ai sensi dell’articolo 154, comma 4-bis, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, trasmettendo la decisione al Consiglio Superiore della Magistratura e disponendo che la cancelleria comunichi l’avvenuto deposito della sentenza a tutti i componenti del collegio.

La redazione delle motivazioni, affidata alle tre magistrate del collegio, si inserisce in un contesto di intenso lavoro, con udienze ordinarie, di riesame e di prevenzione già in calendario. Inoltre, da qualche mese la togata Granata presta servizio presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

La proroga garantirà quindi una stesura completa e dettagliata della decisione, a tutela della chiarezza e della precisione giuridica di uno dei processi più complessi degli ultimi anni in Calabria.

Il processo Reset

Al termine di una camera di consiglio durata una settimana, i giudici Carmen Ciarcia, Urania Granata e Iole Vigna hanno pronunciato a metà luglio 2025, nell’aula bunker di Castrovillari, oltre 60 assoluzioni ma anche 28 condanne per il reato associativo di stampo mafioso, previsto all’articolo 416-bis del codice penale. Il collegio aveva escluso il comma 4 e il comma 6, per tante posizioni ritenute intranee alla confederazione mafiosa cosentina, ritenendo non provata l’aggravante dell’associazione armata e soprattutto, esito già emerso in abbreviato, che l’associazione mafiosa cosentina non abbia riciclato i proventi illeciti nelle attività commerciali.

Condannati e assolti del processo Reset

Fabrizio Abate assolto

Giovanni Abruzzese assolto

Fiore abruzzese assolto

Rosaria Abbruzzese 13 anni e 4 mesi

Giovanni Aloise Assolto

Pierangelo Aloia assolto

Armando Antonucci assolto

Rosina Arno assolto

Ariosto Artese assolto

Rosario Aurello 2 anni

Danilo Bartucci 1 anno

Giuseppe Bartucci 10 anni

Massimo Benvenuto 7 anni

Luigi Berlingieri detto “Faccia d'angelo” assolto

Antonio Bevilacqua 6 anni e 8 mesi

Cosimo Bevilacqua assolto

Nicola Bevilacqua 10 anni e 6 mesi

Aurelia Braccioforte 2 anni

(continua a leggere in basso)

Agostino Briguori 11 anni e 2 mesi

Giuseppe Broccolo 3 anni e 4 mesi

Andrea Bruni assolto

Andrea Bruni assolto

Pasquale Bruni cl. 1979 4anni

Pasquale Bruni cl. 1970 assolto

Alfredo Bruno assolto

Ernesto Campanile 7 anni

Carmine Caputo 11 anni

Damiano Carelli assolto

Placido Cariello 1 anni e 4 mesi

Andrea Carpino assolto

Andrea Vincenzo Caruso assolto

Francesco Casella 10 anni

Michele Castiglione 4 anni e 3 mesi

Andrea Cello assolto

Federico Chianello assolto

Antonio Chiodo 4 anni

Massimo Ciancio assolto

(continua a leggere in basso)



Giuseppe Cirillo assolto

Antonio Colasuonno 6 anni

Cesare Conte assolto

Antonio Covelli assoluto

Aldo Andrea D'Ambrosio assolto

Emma D'Ambrosio assolta

Massimo D'Ambrosio 19 anni e 8 mesi

Alessio De Cicco assolto

Sergio Del Popolo 15 anni e 8 mesi

Pietro De Mari 4 anni e 1 mese

Antonio De Rose 4 anni

Pasquale De Rose assolto

Armando De Vuono 5 anni

Giovanni Drago assoluto

Patrizia Drago assolto

Angelo Falcone assolto

Umile Ferraro 1 anni e 4 mesi

(continua a leggere in basso)



Eugenio Filice assolto

Anna Fiorillo assolto

Remo Florio 7 anni

Fabrizio Fuoco assolto

Giovanni Garofalo 10 anni

Rosanna Garofalo 17 anni e 6 mesi

Mario Gervasi assoluto

Fabio Giannelli assoluto

Fabrizio Gioia Assolto

Giovanni Grandinetti assolto

Simone Greco assolto

Stefano Grosso 1 anno e 4 mesi

Sergio La Canna assolto

Umile Lanzino 1 anno

Massimiliano Lo Polito assolto

Silvia Lucanto assolta

Antonio Lucà 4 anni e 6 mesi

Gianluca Maione assolto

(continua a leggere in basso)



Cosimo Manzo 6 anni e 4 mesi

Marcello Manna assolto

Francesco Marchiotti assolto

Stefano Antonio Marigliano 6 anni e 4 mesi

Roberta Maritato 1 anno e 8 mesi

Andrea Mazzei 12 anni e 1 mese

Giuseppe Midulla 6 anni

Bruno Mollica assolto

Giuseppe Mondera 4 anni

Francesco Morabito assolto

Alessandro Morrone 20 anni e 4 mesi

Filippo Morrone 1 anno e 4 mesi

Pino Munno assolto

Silvio Orlando 3 anni e 6 mesi

Massimo Palermo assolto

Francesco Papara 2 anni e 8 mesi

Mario Perri 10 anni

Sandro Perri assolto

Giuseppe Perrone 5 anni

Antonio Pignataro assolto

Antonio Carmine Policastri assolto

Antonio Presta “Tonino” 20 anni

(continua a leggere in basso)



Giuseppe Presta 12 anni

Domenico Prete assolto

Remo Prete assolto

Sergio Raimondo 18 anni

Paolo Recchia 1 anno

Andrea Reda 10 anni e 6 mesi

Ines Reda assolta

Francesco Reda assolto

Paolo Reda assolto

Marcello Rizzuti assolto

Danny Romano 16 anni e 8 mesi

Massimiliano Rossiello 7 mesi

Cristian Francesco Ruffolo 2 anni

Rosa Rugiano 3 anni e 4 mesi

Domenico Salerno assolto

Domenico Sannà 2 anni

Orlando Scarlato assolto

(continua a leggere in basso)

