Il collegio (composto dalle togate Ciarcia, Granata e Vigna) ha chiesto 90 giorni in più per completare la stesura della sentenza che coinvolge 124 imputati legati alle principali cosche del territorio cosentino
Il tribunale collegiale di Cosenza ha comunicato ai difensori la proroga dei termini per il deposito delle motivazioni della sentenza nel procedimento penale noto come Reset. La decisione è stata formalizzata dal presidente del Tribunale, Loredana De Franco e riguarda il procedimento penale 3804/17, già definito in udienza il 17 luglio scorso dal collegio composto dai giudici Carmen Ciarcia, Urania Granata e Iole Vigna.
La sentenza, che ha coinvolto 124 imputati collegati alle sette principali cosche operanti sul territorio cosentino, comprende centinaia di capi di imputazione per reati di criminalità organizzata. Considerata la complessità del procedimento e l’ampiezza della motivazione, che si prevede supererà le 3mila pagine già in fase di stesura, il collegio ha richiesto una proroga di 90 giorni, anche per garantire il rispetto dei termini di custodia cautelare.
Il tribunale ha autorizzato la proroga ai sensi dell’articolo 154, comma 4-bis, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, trasmettendo la decisione al Consiglio Superiore della Magistratura e disponendo che la cancelleria comunichi l’avvenuto deposito della sentenza a tutti i componenti del collegio.
La redazione delle motivazioni, affidata alle tre magistrate del collegio, si inserisce in un contesto di intenso lavoro, con udienze ordinarie, di riesame e di prevenzione già in calendario. Inoltre, da qualche mese la togata Granata presta servizio presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.
La proroga garantirà quindi una stesura completa e dettagliata della decisione, a tutela della chiarezza e della precisione giuridica di uno dei processi più complessi degli ultimi anni in Calabria.
Il processo Reset
Al termine di una camera di consiglio durata una settimana, i giudici Carmen Ciarcia, Urania Granata e Iole Vigna hanno pronunciato a metà luglio 2025, nell’aula bunker di Castrovillari, oltre 60 assoluzioni ma anche 28 condanne per il reato associativo di stampo mafioso, previsto all’articolo 416-bis del codice penale. Il collegio aveva escluso il comma 4 e il comma 6, per tante posizioni ritenute intranee alla confederazione mafiosa cosentina, ritenendo non provata l’aggravante dell’associazione armata e soprattutto, esito già emerso in abbreviato, che l’associazione mafiosa cosentina non abbia riciclato i proventi illeciti nelle attività commerciali.
Condannati e assolti del processo Reset
- Fabrizio Abate assolto
- Giovanni Abruzzese assolto
- Fiore abruzzese assolto
- Rosaria Abbruzzese 13 anni e 4 mesi
- Giovanni Aloise Assolto
- Pierangelo Aloia assolto
- Armando Antonucci assolto
- Rosina Arno assolto
- Ariosto Artese assolto
- Rosario Aurello 2 anni
- Danilo Bartucci 1 anno
- Giuseppe Bartucci 10 anni
- Massimo Benvenuto 7 anni
- Luigi Berlingieri detto “Faccia d'angelo” assolto
- Antonio Bevilacqua 6 anni e 8 mesi
- Cosimo Bevilacqua assolto
- Nicola Bevilacqua 10 anni e 6 mesi
- Aurelia Braccioforte 2 anni
- Agostino Briguori 11 anni e 2 mesi
- Giuseppe Broccolo 3 anni e 4 mesi
- Andrea Bruni assolto
- Pasquale Bruni cl. 1979 4anni
- Pasquale Bruni cl. 1970 assolto
- Alfredo Bruno assolto
- Ernesto Campanile 7 anni
- Carmine Caputo 11 anni
- Damiano Carelli assolto
- Placido Cariello 1 anni e 4 mesi
- Andrea Carpino assolto
- Andrea Vincenzo Caruso assolto
- Francesco Casella 10 anni
- Michele Castiglione 4 anni e 3 mesi
- Andrea Cello assolto
- Federico Chianello assolto
- Antonio Chiodo 4 anni
- Massimo Ciancio assolto
- Giuseppe Cirillo assolto
- Antonio Colasuonno 6 anni
- Cesare Conte assolto
- Antonio Covelli assoluto
- Aldo Andrea D'Ambrosio assolto
- Emma D'Ambrosio assolta
- Massimo D'Ambrosio 19 anni e 8 mesi
- Alessio De Cicco assolto
- Sergio Del Popolo 15 anni e 8 mesi
- Pietro De Mari 4 anni e 1 mese
- Antonio De Rose 4 anni
- Pasquale De Rose assolto
- Armando De Vuono 5 anni
- Giovanni Drago assoluto
- Patrizia Drago assolto
- Angelo Falcone assolto
- Umile Ferraro 1 anni e 4 mesi
- Eugenio Filice assolto
- Anna Fiorillo assolto
- Remo Florio 7 anni
- Fabrizio Fuoco assolto
- Giovanni Garofalo 10 anni
- Rosanna Garofalo 17 anni e 6 mesi
- Mario Gervasi assoluto
- Fabio Giannelli assoluto
- Fabrizio Gioia Assolto
- Giovanni Grandinetti assolto
- Simone Greco assolto
- Stefano Grosso 1 anno e 4 mesi
- Sergio La Canna assolto
- Umile Lanzino 1 anno
- Massimiliano Lo Polito assolto
- Silvia Lucanto assolta
- Antonio Lucà 4 anni e 6 mesi
- Gianluca Maione assolto
- Cosimo Manzo 6 anni e 4 mesi
- Marcello Manna assolto
- Francesco Marchiotti assolto
- Stefano Antonio Marigliano 6 anni e 4 mesi
- Roberta Maritato 1 anno e 8 mesi
- Andrea Mazzei 12 anni e 1 mese
- Giuseppe Midulla 6 anni
- Bruno Mollica assolto
- Giuseppe Mondera 4 anni
- Francesco Morabito assolto
- Alessandro Morrone 20 anni e 4 mesi
- Filippo Morrone 1 anno e 4 mesi
- Pino Munno assolto
- Silvio Orlando 3 anni e 6 mesi
- Massimo Palermo assolto
- Francesco Papara 2 anni e 8 mesi
- Mario Perri 10 anni
- Sandro Perri assolto
- Giuseppe Perrone 5 anni
- Antonio Pignataro assolto
- Antonio Carmine Policastri assolto
- Antonio Presta “Tonino” 20 anni
- Giuseppe Presta 12 anni
- Domenico Prete assolto
- Remo Prete assolto
- Sergio Raimondo 18 anni
- Paolo Recchia 1 anno
- Andrea Reda 10 anni e 6 mesi
- Ines Reda assolta
- Francesco Reda assolto
- Paolo Reda assolto
- Marcello Rizzuti assolto
- Danny Romano 16 anni e 8 mesi
- Massimiliano Rossiello 7 mesi
- Cristian Francesco Ruffolo 2 anni
- Rosa Rugiano 3 anni e 4 mesi
- Domenico Salerno assolto
- Domenico Sannà 2 anni
- Orlando Scarlato assolto
- Mario Sirangelo 2 anni
- Alessandro Stella 8 mesi
- Francesco Stola 14 anni e 8 mesi
- Francesco Tassone assolto
- Francesca Tiralongo assolta
- Vittorio Toscano assolto
- Mario Trinni 6 mesi
- Ivan Trinni assolto
- Sandro Vomaro 10 anni
- Cristian Vozza assolto
- Massimo Volpentesta 4 anni