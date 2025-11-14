Barricate e tensione nel cuore della città dei bruzi: i cittadini denunciano l’ennesima rottura della condotta e chiedono interventi immediati
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Protesta dei cittadini nel rione Massa (foto Community Cosenza 2.0)
Protesta questa sera nel centro storico di Cosenza, in località Rione Massa, dove decine di residenti sono scesi in strada per denunciare la totale mancanza d’acqua a causa dell’ennesima rottura della condotta dell’acquedotto.
Gli abitanti, esasperati dopo giorni di disagi, hanno improvvisato piccole barricate lungo le vie del quartiere per attirare l’attenzione delle istituzioni e sollecitare un intervento immediato.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e pattuglie della Polizia di Stato per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.