Barricate e tensione nel cuore della città dei bruzi: i cittadini denunciano l’ennesima rottura della condotta e chiedono interventi immediati

Protesta questa sera nel centro storico di Cosenza, in località Rione Massa, dove decine di residenti sono scesi in strada per denunciare la totale mancanza d’acqua a causa dell’ennesima rottura della condotta dell’acquedotto.

Gli abitanti, esasperati dopo giorni di disagi, hanno improvvisato piccole barricate lungo le vie del quartiere per attirare l’attenzione delle istituzioni e sollecitare un intervento immediato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e pattuglie della Polizia di Stato per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.