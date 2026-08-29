Tre conducenti hanno scelto di non bere per riportare a casa in sicurezza gli amici e sono stati premiati con una consumazione analcolica. È accaduto a Belvedere Marittimo durante una delle iniziative calabresi della campagna nazionale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’alcol e alla guida.

Il progetto ha raggiunto le coste ionica e tirrenica della provincia di Cosenza, coinvolgendo stabilimenti balneari, locali e luoghi della movida estiva. Gli agenti hanno incontrato direttamente i ragazzi, puntando sul dialogo, sulle dimostrazioni pratiche e sulla promozione della figura del guidatore designato.

La campagna nazionale dedicata alla sicurezza

“Questa sera guido io” è promossa dalla Polizia di Stato insieme a Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia. Partita il 7 agosto, proseguirà sul territorio nazionale fino al 13 settembre.

L’obiettivo è portare il messaggio della sicurezza stradale nei luoghi frequentati durante le serate estive, parlando ai giovani nelle spiagge, negli stabilimenti balneari e nei locali da ballo.

Come spiegato dalla Fondazione ANIA, la campagna punta a valorizzare i comportamenti responsabili e a rendere la scelta di non bere un’abitudine condivisa all’interno dei gruppi di amici.

Chi è il guidatore designato

Il guidatore designato è la persona che, prima di una serata, si impegna a non consumare alcolici per poter accompagnare gli altri componenti del gruppo.

La scelta viene presentata non come una rinuncia al divertimento, ma come un gesto di responsabilità verso sé stessi e gli amici. Nei locali aderenti possono essere previsti biglietti omaggio e voucher per consumazioni analcoliche destinati ai conducenti virtuosi.

Durante l’appuntamento organizzato a Belvedere Marittimo, tre guidatori designati sono stati individuati e premiati dal gestore dello stabilimento con una bevanda analcolica.

Le tappe tra Corigliano-Rossano e Belvedere Marittimo

Le attività sono state condotte dal personale specializzato della Polizia Stradale del Compartimento Calabria e hanno coinvolto gli operatori dei distaccamenti di Corigliano-Rossano, Palmi e Scalea.

Sul territorio di Corigliano-Rossano gli incontri si sono svolti al Marvè Beach Resort e al lido Kokorito. Sulla costa tirrenica cosentina, invece, l’iniziativa ha raggiunto il lido Sabbia d’Oro di Belvedere Marittimo.

Gli agenti hanno mostrato filmati dedicati alla sicurezza stradale e svolto dimostrazioni con etilometri monouso. Diversi dispositivi sono stati distribuiti ai partecipanti per consentire una verifica orientativa prima di mettersi alla guida.

L’utilizzo di un etilometro monouso non sostituisce, tuttavia, i controlli ufficiali e non deve diventare un incentivo a mettersi al volante dopo aver bevuto. La scelta più sicura rimane quella di affidare la guida a una persona completamente sobria.

Prevenzione nei luoghi della movida

L’impostazione della campagna è basata sulla presenza degli operatori nei luoghi di aggregazione e sul confronto diretto con i giovani. La prevenzione viene così portata all’interno degli spazi nei quali si svolge la vita notturna, prima che i ragazzi si mettano in viaggio per tornare a casa.

Il messaggio conclusivo scelto per l’iniziativa riassume l’obiettivo delle attività: «L’estate più bella è quella che ci riporta a casa».