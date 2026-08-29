Oltre mille posti ancora disponibili in 39 corsi di laurea magistrale. È partita il 27 agosto 2026 la seconda fase delle ammissioni all’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027. I candidati potranno presentare domanda fino al 10 settembre attraverso il portale Esse3.

La nuova finestra segue la prima fase, conclusa con 1.534 domande presentate. Il dato riguarda le candidature ricevute e non coincide necessariamente con il numero degli studenti già immatricolati.

L’offerta formativa comprende otto corsi impartiti interamente in lingua inglese e altri sei con almeno un curriculum in inglese. L’elenco completo, con la disponibilità residua e i criteri di accesso, è contenuto nell’allegato dipartimentale al bando.

Possono partecipare anche i laureandi

La seconda fase è aperta anche agli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea triennale. La possibilità riguarda tutti i corsi magistrali, ma alcuni dipartimenti richiedono il superamento di determinati esami o il possesso di un numero minimo di crediti formativi.

I candidati devono quindi controllare i requisiti specifici del corso prima di presentare la domanda.

Se collocati utilmente in graduatoria, i laureandi possono procedere con l’immatricolazione a condizione che conseguano il titolo di accesso in una sessione appartenente all’anno accademico 2025/2026. Prima del conseguimento della laurea triennale non potranno, però, sostenere esami del percorso magistrale.

Requisiti e prove di ammissione

Ogni corso stabilisce requisiti curriculari propri. La verifica può riguardare gli esami sostenuti, i settori scientifico-disciplinari, i crediti maturati e la preparazione personale del candidato.

La selezione parte dalla valutazione del curriculum. In base alle disposizioni del singolo dipartimento possono essere previsti anche una prova scritta o un colloquio, spesso organizzati a distanza per consentire la partecipazione degli studenti fuori sede.

Per diversi corsi è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua inglese. Il requisito può essere dimostrato attraverso una certificazione internazionale, un’attestazione del Centro linguistico di Ateneo oppure il superamento della prova prevista dal corso.

Date, modalità e contenuti delle verifiche devono essere controllati nell’allegato al bando, poiché non sono identici per tutte le lauree magistrali.

Come presentare la domanda su Esse3

La candidatura deve essere compilata esclusivamente online attraverso il portale Esse3 dell’Università della Calabria.

Dopo la registrazione o l’accesso alla propria area personale, occorre seguire il percorso:

Menu → Segreteria → Bandi di ammissione

La domanda deve essere completata entro il 10 settembre 2026. La pagina ufficiale dell’Unical indica la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il 22 settembre e di quelle definitive per il 24 settembre 2026.

Iscrizione non a tempo pieno

Per alcuni corsi è possibile scegliere l’iscrizione non a tempo pieno. La formula permette di distribuire il percorso e gli esami su quattro anni, con una riduzione del contributo universitario annuale.

La possibilità non è prevista automaticamente per tutte le lauree magistrali. Gli interessati devono verificare la disponibilità dell’opzione per il corso prescelto e valutarne le condizioni economiche e didattiche.

Borse di studio, alloggio e mensa

Gli studenti possono partecipare anche al bando del Centro Residenziale per ottenere borse di studio, posto alloggio e servizio mensa. La domanda per il diritto allo studio è distinta da quella di ammissione alla laurea magistrale.

Per gli iscritti al primo anno delle magistrali ammessi attraverso la seconda fase, la relativa finestra è indicata dal 7 settembre alle ore 12 del 30 settembre 2026. Requisiti economici, documentazione e scadenze sono disponibili nel bando per il diritto allo studio.

Tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati nella sezione dedicata alle ammissioni magistrali.