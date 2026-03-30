La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato ditte, immobili, auto e orologi di lusso. L’operazione segue le indagini dell’operazione “Araba Fenice” e colpisce esponenti di un cartello criminale attivo nei lavori edili

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento della Corte d’Appello che ha disposto la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro nei confronti di imprenditori locali legati alla ‘ndrangheta.

Tra i beni sequestrati ci sono ditte individuali, società, immobili, autovetture, rapporti bancari e finanziari e orologi di lusso. La misura ablativa segue un’istruttoria patrimoniale condotta dal G.I.C.O. del Nucleo PEF della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Araba Fenice”, diretta dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di un “cartello criminale” composto da esponenti delle cosche Chirico, Musolino, Ficara-Latella, Rosmini, Fontana-Saraceno, Ficareddi, Condello e Nicolò-Serraino, attivo nel completamento di numerosi edifici nella zona sud della città. L’organizzazione avrebbe perseguito la spartizione dei lavori tra imprese riconducibili alle cosche, escludendo e danneggiando quelle “pulite”.

Figura centrale del sistema era un imprenditore reggino, poi divenuto collaboratore di giustizia, che partecipava a summit per definire l’assegnazione dei lavori e gestiva società di cui era socio occulto. Il meccanismo illecito prevedeva intestazioni fittizie e fatture per operazioni inesistenti, che garantivano la continuità operativa delle imprese mafiose e il conseguimento di profitti illeciti.

All’esito dei gradi di giudizio, la confisca ha riguardato due ditte individuali, tre società di persone, le quote di una società di capitali, sei immobili, un’autovettura, 53.650 euro in contanti e otto orologi di pregio.