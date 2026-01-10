Paura in via Rossini: vettura distrutta, nessun ferito. Raffiche e criticità diffuse sul territorio

Le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato danni anche a Rende, dove il forte vento ha causato la caduta di un albero in via Rossini. La pianta si è abbattuta su un’autovettura in sosta, distruggendola.

Non si segnalano feriti. L’episodio rientra in una serie di criticità registrate sul territorio a causa del maltempo. Secondo quanto emerge dal bollettino diffuso nelle scorse ore, sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la Provincia di Cosenza, impegnati per alberi pericolanti, rami caduti e situazioni di rischio legate alle forti raffiche di vento.