Determinante l’intervento di un giovane automobilista, che si è fermato ed è risucito a mettere in fuga gli animali

Momenti di tensione nella zona costiera del rossanese in contrada Seggio, dove una donna, in compagnia della figlia, è stata circondata da un gruppo di oltre quindici cani mentre percorreva a piedi la zona nel tardo pomeriggio.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19. La donna racconta: «Stavo facendo una camminata con la mia bambina quando all’improvviso siamo state accerchiate. I cani abbaiavano contro di noi e ad ogni passo aumentavano».

Una situazione che ha generato forte preoccupazione, con il branco che si muoveva compatto attorno alle due. Determinante l’intervento di un giovane automobilista, che si è fermato vedendo la scena. «È sceso dall’auto e con una racchetta si è fatto spazio tra gli animali aiutandoci ad allontanarci», riferisce la donna. Senza quel gesto, le conseguenze avrebbero potuto essere diverse. Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un episodio isolato.

«Il ragazzo mi ha spiegato che questi cani si vedono spesso anche nella zona della Madonnina, vicino alla chiesetta e all’area giochi», prosegue il racconto. Gli animali, presenti soprattutto nelle ore serali, durante il giorno si disperderebbero tra spiaggia e dintorni alla ricerca di cibo. Alla base della crescita del fenomeno ci sarebbero diverse cucciolate recenti. Una presenza che, unita alle condizioni del territorio, alimenta le preoccupazioni dei residenti.

La segnalazione evidenzia anche problemi legati alla manutenzione: strade dissestate, buche e mancanza di interventi dopo l’alluvione del 17 marzo. «Qui manca tutto: servizi, pulizia, sicurezza. D’estate arrivano tante persone ma non si riesce neanche a fare una passeggiata tranquilla», conclude la donna, chiedendo attenzione e interventi concreti per garantire condizioni adeguate a chi vive e frequenta la zona.