Sono in tutto venti 20 le segnaletiche che indicano le aree protette e richiamano i cittadini al rispetto delle regole comunali sugli animali

A Cosenza prosegue l'installazione delle insegne di segnalazione dedicate alle colonie feline presenti sul territorio urbano. Le aree in cui vivono i gatti vengono così riconosciute come zone protette, con l'obiettivo di rafforzare la tutela degli animali. A darne notizia è l'assessore al Comune di Cosenza Veronica Buffone che ha ribadito l'importanza di difendere e rispettare i gatti liberi presenti in città.

Le colonie feline sono infatti tutelate dalla normativa nazionale e regionale oltre che dal regolamento comunale vigente. Il Comune ricorda che è vietato ostacolare la gestione delle colonie feline disturbare gli animali durante l'alimentazione o il riposo spostarli oppure danneggiare strutture e oggetti utilizzati per la loro cura.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore attenzione al benessere animale e alla convivenza civile. Il messaggio è chiaro prendersi cura di ogni forma di vita e rispettare gli animali che condividono gli spazi urbani.