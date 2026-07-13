Thomas Vettorel dovrebbe essere il primo dei calciatori del Cosenza a lasciare i colori rossoblù. Il portiere classe 2000 infatti, è pronto a firmare un contratto biennale con il Lecco, squadra sempre di Serie C, che ha individuato nell’estremo difensore veneto, l’erede di Jacopo Furlan, ceduto ieri alla Reggiana.

I numeri di Vettorel con il Cosenza

Vettorel, arrivato in rossoblù nell’estate del 2024, ha giocato in totale 27 partite con la maglia del Cosenza. Nella passata stagione è stato il titolare per tutto il girone d’andata e per l’inizio di quello di ritorno, prima che Buscè optasse per il lancio di Thomas Pompei. Sul portiere negli ultimi giorni c’era l’interesse anche di Sudtirol, Catania, Audace Cerignola e Crotone. Ma il blitz del Lecco ha spiazzato tutti. Si attende l’ufficialità.