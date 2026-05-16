L’annuncio arriva dalla pagina Facebook del Comune guidato dal sindaco Cosimo De Tommaso. «Il tratto interessato dal monitoraggio - fanno sapere - è quello compreso tra il chilometro 325+750 e il chilometro 324+300, all'interno del territorio comunale»
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Il Comune di San Lucido rende noto il ripristino del sistema di controllo della velocità media sulla Strada Statale 18 con un breve comunicato sulla pagina Facebook dell’ente. «Il dispositivo tornerà pienamente operativo - si legge - a partire dalle ore 08:00 del 25 Maggio 2026. Il tratto interessato dal monitoraggio è quello compreso tra il chilometro 325+750 e il chilometro 324+300, all'interno del territorio comunale».
Nessun intralcio al traffico veicolare
«Le attività di installazione, curate dal nuovo soggetto aggiudicatario del servizio – prosegue la nota -, si svolgono fuori dalla sede stradale e non comporteranno quindi alcun rallentamento o intralcio per il traffico veicolare. Il provvedimento – conclude l’amministrazione comunale - è stato regolarmente notificato ad Anas, Prefettura e Polizia Stradale di Cosenza per garantire la massima trasparenza sull'inizio dei controlli».