Il dissesto dopo le piogge e le mareggiate. L’area è considerata pericolosa e sono in corso verifiche sull’estensione del cedimento

Un tratto del lungomare di San Lucido ha ceduto sotto la pressione del maltempo, aprendo una profonda voragine nella carreggiata. Il crollo ha coinvolto due automobili, trascinate all’interno dello squarcio provocato dal movimento franoso.

Le intense precipitazioni e la forza del mare avrebbero aggravato le condizioni di un litorale già particolarmente fragile. Nei giorni precedenti, infatti, le mareggiate avevano causato altri cedimenti lungo il lungomare, danneggiando anche infrastrutture e reti dei sottoservizi.

L’ultimo episodio ha ulteriormente compromesso la stabilità dell’area. Il tratto interessato è ora considerato pericoloso ed è sottoposto alle verifiche necessarie per accertare l’estensione del dissesto e valutare gli interventi da eseguire.