La coda di una perturbazione atlantica ha portato piogge e vento. Nel pomeriggio nuovi temporali sui rilievi e localmente lungo lo Ionio

Come da previsione l’instabilità ha raggiunto la Calabria. Durante la notte e le prime ore del mattino una vera e propria tempesta di fulmini ha interessato la Regione accompagnata da forti piogge specie sui versanti tirrenici. Questo a causa della coda di una perturbazione in discesa dall’Atlantico che, a contatto con le acque marine molto calde, ha causato la formazione di violenti sistemi temporaleschi che, per fortuna, hanno scaricato in mare.

Ad accompagnare la pioggia sono state violenti raffiche di vento: tutta la Calabria infatti è stata sferzata da fortissime raffiche con valori che hanno addirittura raggiunto i 100 km/h sulle aree Tirreniche causando inoltre qualche disagio.

Intanto nella giornata di oggi si avrà instabilità a macchia di leopardo in attesa di nuovi temporali pomeridiani che interesseranno le aree montuose e localmente le aree Joniche costiere del Cosentino, Crotonese e reggino.