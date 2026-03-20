Il sindacato dei militari: plauso a NORM e Stazione per sequestro di droga e denaro e due arresti. Cardamone: «Presidio capillare e risultati da valorizzare»

Associazione Sindacale Carabinieri esprime “il più sentito plauso” ai militari del NORM e della Stazione principale della Compagnia Carabinieri di Scalea per una “brillante operazione di servizio” che, secondo quanto riportato nel comunicato del 20 marzo 2026, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, al sequestro di una somma di denaro ritenuta provento dello spaccio e all’arresto di due soggetti ritenuti responsabili di traffico di droga.

A firmare la nota è il segretario Antonio Cardamone, che sottolinea come l’esito dell’operazione rappresenti “un risultato di assoluto rilievo”, frutto di un’azione investigativa “puntuale ed efficace” e di un lavoro svolto con professionalità, determinazione e senso del dovere. Per UNARMA, il blitz conferma ancora una volta la capacità dell’Arma di garantire un presidio capillare del territorio e di contrastare con decisione ogni forma di criminalità, in difesa di sicurezza e legalità.

Cardamone: «Standard di eccellenza, energie dove ci sono criticità»

Nel passaggio più politico del comunicato, Cardamone evidenzia che la catena gerarchica sovraordinata può “confidare con assoluta serenità” nell’operato di questi reparti, definiti competenti e affidabili. E aggiunge una considerazione: in presenza di reparti che “già esprimono standard di eccellenza”, non sarebbe necessaria un’ulteriore intensificazione dell’azione di comando, mentre sarebbe “più opportuno” destinare energie ai contesti con maggiori criticità, per accompagnarli verso livelli analoghi di efficienza.

«Vicinanza a chi opera nei contesti più complessi»

UNARMA coglie inoltre l’occasione per rinnovare la vicinanza a tutti i carabinieri che operano quotidianamente “con coraggio, equilibrio e senso del dovere”, anche in scenari delicati, esponendosi in prima persona per la tutela dei cittadini e l’affermazione dei principi di legalità.

In chiusura, Cardamone formula “le più vive congratulazioni” ai militari coinvolti e auspica che impegno e risultati ottengano “il giusto riconoscimento” e la necessaria valorizzazione nelle sedi istituzionali competenti, definendo l’operato come “autentica espressione” dei valori fondanti dell’Arma: onore, fedeltà e servizio alla Nazione.