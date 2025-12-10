Un giovane di vent’anni, cittadino marocchino, è in condizioni gravissime dopo una violenta aggressione avvenuta a Schiavonea nelle ore notturne. Il ragazzo sarebbe stato circondato e colpito con brutalità da un gruppo di connazionali, che lo avrebbero lasciato a terra privo di forze. L’intervento dei carabinieri è stato immediato, ma all’arrivo dei militari gli aggressori si erano già dileguati.

Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Rossano, dove i medici hanno riscontrato traumi molto seri al volto e al corpo. Rischia di perdere un occhio e presenta lesioni che compromettono le funzioni vitali. Per la gravità del quadro clinico è in corso il trasferimento verso l’ospedale di Cosenza, dove potrà essere seguito in modo più adeguato.

I carabinieri hanno avviato un’indagine intensa per identificare gli autori del pestaggio. Gli investigatori stanno acquisendo filmati delle telecamere installate nelle strade vicine e nei locali della zona, nella speranza di individuare i movimenti del gruppo e ricostruire ogni fase dell’aggressione.

Sono in corso anche ascolti di testimoni che potrebbero aver notato l’arrivo o la fuga degli aggressori. La comunità segue con apprensione l’evolversi della vicenda, mentre le forze dell’ordine lavorano per attraversare una rete di indizi che consenta di dare un nome ai responsabili e portare chiarezza su quanto accaduto.