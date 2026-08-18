Violento impatto tra due auto. Una coppia di anziani è rimasta incastrata nella Fiat Punto: i vigili del fuoco hanno rimosso gli sportelli con le cesoie idrauliche per consentire le operazioni di soccorso

Tre persone sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Cropani a Sersale. Due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente rendendo necessario un articolato intervento dei soccorritori.

All’arrivo dei vigili del fuoco, uno degli occupanti era già stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in ambulanza. Più complesse le operazioni sulla seconda vettura coinvolta, una Fiat Punto, all’interno della quale era rimasta incastrata una coppia di anziani che aveva riportato traumi di varia entità.

Per estrarre i due coniugi dall'abitacolo senza provocare ulteriori traumi, i vigili del fuoco hanno utilizzato le cesoie idrauliche, rimuovendo gli sportelli della vettura e consentendo così il recupero protetto mediante tavola spinale.

Dopo essere stata liberata dall'auto, la donna è stata affidata ai sanitari e trasferita d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Il marito è stato invece trasportato in ambulanza.

Imponente il dispositivo di soccorso intervenuto sul luogo dell'incidente: oltre ai vigili del fuoco, sono state impegnate tre ambulanze e un'eliambulanza. Presenti anche i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l'esatta dinamica dello scontro attraverso i rilievi effettuati sul posto e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.