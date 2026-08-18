Il corpo senza vita di una donna italiana di 73 anni è stato rinvenuto in un fondo agricolo nella zona di Torre Voluta, a Villaggio Frassa, nel territorio di Corigliano.

A richiamare l’attenzione degli investigatori sono alcune ferite riscontrate alla testa. Sul ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per chiarire le circostanze della morte.

Restano da definire la dinamica dell’accaduto e le cause del decesso. Al momento, infatti, non sono stati forniti elementi ufficiali che consentano di stabilire cosa sia avvenuto. Gli accertamenti proseguono per ricostruire le ultime ore di vita della 73enne e fare luce sul ritrovamento.