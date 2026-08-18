L'evento, promosso dall'Associazione "Quelli che non hanno età", ha animato il centro storico con dj set, spettacoli e stand gastronomici. Il sindaco Pappaterra rilancia la programmazione estiva come leva di promozione turistica per il borgo

Migliaia di persone hanno riempito strade e piazze del centro storico per la Notte Bianca 2026, inserita nel cartellone di "Non solo Agosto Mormannese". Ospite della serata Joe T Vannelli, dj e producer della scena house internazionale, che ha suonato in Piazza Umberto Primo dopo un programma musicale distribuito su più punti del paese. Sul corso principale si sono alternati i dj set di Nico, Giovinix, MrJB, Giuseppe De Pace, Ggroove e Marco C., insieme alla Live Performance di Preziosa. In Piazza 8 Marzo hanno suonato i Fratelli Cavaliere, Le Niu Show, il One Transforman Show di Paolo Drigo e la Calastree Band.

Per i più piccoli giochi gonfiabili, zucchero filato e animazione lungo il percorso della manifestazione. Mercatini e street food hanno richiamato famiglie e visitatori arrivati anche da fuori regione con l’ottima organizzazione che è stata curata dall'Associazione "Quelli che non hanno età 2020", guidata da Francesco Maradei, capace nei mesi precedenti di coordinare volontari e giovani del paese. Il Comune di Mormanno, in un comunicato diffuso dopo l'evento, ha ringraziato "l'Associazione che ha condotto magistralmente l'organizzazione di questo grande evento, regalando a Mormanno una serata indimenticabile".

Nello stesso comunicato l'amministrazione ha ringraziato chi ha partecipato. «A chi ha scelto di esserci, a chi è arrivato a Mormanno da vicino e da lontano, a chi ha riempito le nostre strade, i nostri locali, le nostre piazze» si legge nel testo, che cita anche Carabinieri, Polizia Locale, Protezione Civile, medici e operatori impegnati durante e dopo la manifestazione. «La Notte Bianca ci ha restituito un'immagine bellissima di Mormanno, viva, partecipata e capace di guardare oltre i confini locali» ha dichiarato il sindaco Paolo Pappaterra, che lega l'evento alla promozione turistica del paese.

Per l'assessore al Turismo Flavio De Barti "Non solo Agosto Mormannese 2026" tiene insieme turismo, spettacolo e identità locale. E si continua, oggi 18 agosto, alle 21:00 in Piazza 8 Marzo è in programma il Festival Internazionale del Folklore, curato dal Gruppo Folklorico Miromagnum, con gruppi provenienti da Stati Uniti, Georgia e Brasile.