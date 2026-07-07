Un improvviso arresto cardiaco ha stroncato un anziano turista sul litorale cosentino, rendendo vani i disperati tentativi di rianimazione cardio-polmonare messi in atto dai sanitari del 118 e dal medico dell'elisoccorso

Una mattinata di relax in spiaggia si è trasformata in tragedia sul litorale di Sibari. Un uomo di 78 anni, classe 1948, ha perso la vita a causa di un improvviso malore che lo ha colto mentre si trovava in acqua. La persona, originario della Calabria ma da tempo residente a Salerno, stava trascorrendo la giornata al mare quando si è consumato il dramma.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. A rendersi conto della gravità della situazione sono stati alcuni bagnanti che si trovavano a breve distanza da lui. Notando il corpo esanime in acqua, i presenti hanno lanciato immediatamente l'allarme, attirando l'attenzione dei soccorritori e richiedendo l'intervento urgente del 118.

La macchina dei soccorsi si è attivata in pochissimi minuti, mobilitando diverse équipe mediche nel disperato tentativo di salvargli la vita. Sul posto sono giunte a sirene spiegate le ambulanze della PET (Postazione di Emergenza Territoriale) di Cassano all’Ionio e di Trebisacce. I sanitari hanno avviato subito i protocolli di rianimazione cardio-polmonare. Data la disperata gravità della situazione, dalla centrale operativa è stato richiesto anche l’invio dell’elisoccorso. Il velivolo, con un medico rianimatore a bordo, è atterrato sulla spiaggia mentre i colleghi a terra stavano già praticando il massaggio cardiaco.

I tentativi di strappare l'anziano alla morte sono proseguiti in modo serrato per oltre un quarto d'ora, ma ogni sforzo è rimasto vano: il medico del mezzo aereo non ha potuto fare altro che sospendere le manovre e constatare il decesso dell'uomo. Oltre ai sanitari, sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cassano all’Ionio, incaricati di effettuare i rilievi e gestire gli adempimenti burocratici e di competenza legati al triste evento.