Ad Acri è stata danneggiata la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, installata nel 2021 in piazza Sprovieri. Da alcuni giorni, infatti, la panchina si presenta divelta, con lo schienale finito sulla pavimentazione dell’isola pedonale, nel centro cittadino. Ancora da chiarire le cause del danneggiamento: non è escluso un atto vandalico, ma si attendono verifiche. L’episodio ha suscitato amarezza tra i cittadini, trattandosi di un simbolo riconosciuto a livello nazionale contro la violenza di genere.

Auspicato un rapido intervento di ripristino per restituire alla comunità un segno di memoria e impegno civile.