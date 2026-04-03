Interventi Anas nelle province di Reggio Calabria e Cosenza per frane e colate di fango. mezzi al lavoro

Maltempo e smottamenti in Calabria, dove dalle prime ore di questa mattina mezzi e personale Anas sono al lavoro lungo diverse strade statali interessate da frane, colate di fango e caduta massi, in particolare nelle province di Reggio Calabria e Cosenza.

La situazione più critica si registra lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, dove tra Bagnara e Scilla si sono verificati smottamenti con caduta di massi sulla carreggiata. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto compreso tra il chilometro 500,100 e il chilometro 500,200.

Risultano temporaneamente chiuse anche la strada statale 184 “Delle Gambarie”, nel territorio di Sant’Alessio in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, e la strada statale 531 “Di Cropalati”, in provincia di Cosenza, a causa di colate di fango e rami finiti sulla carreggiata.

Sul posto sono in corso gli interventi del personale Anas e delle ditte incaricate per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dei tratti interessati. L’obiettivo è quello di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile e garantire la sicurezza degli automobilisti.