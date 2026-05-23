Si sono conclusi a Cosenza i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria di via Pietro Colletta, intervento avviato dopo una segnalazione di criticità arrivata nei mesi scorsi. A comunicarlo è il Consorzio Valle Crati, attraverso il presidente Maximiliano Granata.

Le opere sono terminate il 18 maggio e hanno riguardato il ripristino di un tratto della condotta fognaria, la realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione e il collegamento delle linee esistenti al nuovo manufatto.

Rete fognaria in via Pietro Colletta, intervento dopo la segnalazione

L’intervento era stato avviato dopo una segnalazione pervenuta il 20 febbraio 2026, relativa ad alcune criticità sulla rete fognaria nella zona di via Pietro Colletta, nel territorio comunale di Cosenza.

Dopo le prime verifiche e le operazioni di scavo, i tecnici hanno dovuto affrontare difficoltà operative legate alla presenza di linee elettriche interferenti nell’area interessata dai lavori. Per consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza, si è resa necessaria la preventiva disalimentazione della rete elettrica da parte del gestore competente.

Georadar e verifica dei sottoservizi

Una volta completata la disalimentazione, avvenuta il 21 aprile, le attività sono proseguite con la ricerca del guasto, il tracciamento della condotta e l’individuazione dei sottoservizi esistenti.

Per ricostruire con precisione il quadro tecnico dell’area sono state eseguite anche indagini con georadar, utili a individuare le interferenze presenti nel sottosuolo e a consentire una gestione più sicura dell’intervento.

Rifatta parte della condotta e realizzato un nuovo pozzetto

I lavori hanno portato al rifacimento di circa sei metri lineari di condotta fognaria. È stato inoltre realizzato un nuovo pozzetto di ispezione, con il successivo collegamento delle linee esistenti al manufatto.

Contestualmente sono stati eseguiti gli interventi accessori di rinfianco, messa in quota e ripristino finale dello stato dei luoghi. Alla comunicazione ufficiale trasmessa al Comune di Cosenza è stato allegato anche un report fotografico con le diverse fasi dell’intervento, dagli scavi iniziali fino al completamento delle opere e al ripristino dell’area.