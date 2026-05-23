La donazione di sangue e plasma diventa terreno di collaborazione istituzionale tra la Provincia di Cosenza e l’Avis Provinciale Cosenza ODV. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la cultura del dono, sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione e valorizzare l’attività del volontariato sul territorio provinciale.

L’accordo punta a rafforzare il legame tra ente pubblico e associazionismo, con iniziative rivolte ai cittadini, alle comunità locali e alle realtà associative, mettendo al centro solidarietà, responsabilità sociale e tutela della salute pubblica.

Provincia di Cosenza e Avis insieme per la cultura del dono

Alla firma del protocollo erano presenti, insieme al presidente di Avis Provinciale Cosenza, Luigi D’Errico, anche il vicepresidente vicario Walter Condoleo, il tesoriere Denis Dodaro, il consigliere Sergio Gallo e il consigliere di Avis regionale Calabria Saverio Bisceglia.

L’intesa nasce dalla volontà di costruire un percorso stabile di collaborazione, capace di promuovere la donazione di sangue e plasma come gesto semplice ma essenziale. Un gesto che può salvare vite, sostenere le attività ospedaliere e garantire continuità alle cure per migliaia di pazienti.

Diffondere la cultura della donazione significa anche rafforzare il senso civico, educare alla solidarietà e rendere più consapevole la comunità rispetto a un bisogno sanitario costante.

Faragalli: «Un segnale concreto di vicinanza all’Avis»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sottolinea il valore dell’accordo e il ruolo svolto ogni giorno dall’associazione sul territorio.

«Con questo protocollo vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza a una realtà fondamentale come l’Avis, che ogni giorno svolge un lavoro prezioso al servizio della collettività. Donare sangue e plasma significa salvare vite umane e contribuire a costruire una comunità più solidale, responsabile e attenta ai bisogni degli altri».

Per Faragalli, la collaborazione con Avis rappresenta anche un’occasione educativa, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

«Promuovere la cultura della donazione significa anche educare alla solidarietà e al valore dell’aiuto reciproco. È importante far comprendere soprattutto alle nuove generazioni che ogni donazione rappresenta un atto di grande civiltà e altruismo, indispensabile per garantire cure e assistenza a chi ne ha bisogno».

Campagne, incontri e giornate di raccolta sangue

Il protocollo prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dedicate alla donazione di sangue e plasma, insieme a eventi, incontri e attività formative per diffondere il valore del dono e dell’impegno volontario.

I volontari Avis saranno coinvolti nelle attività di informazione e promozione sul territorio, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione della comunità locale e contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di plasmaderivati.

L’intesa prevede inoltre l’organizzazione di giornate di raccolta sangue attraverso l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Cosenza. Due volte l’anno sarà realizzata una giornata speciale di donazione con la presenza di un Camper Avis attrezzato, così da facilitare la partecipazione dei cittadini e avvicinare sempre più persone alla cultura del dono.

Una sinergia tra pubblico e volontariato

Per il presidente Faragalli, il protocollo rappresenta un modello positivo di collaborazione tra istituzioni e associazionismo.

«La collaborazione con Avis Provinciale Cosenza rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e volontariato, capace di generare valore sociale e sensibilizzare il territorio su un tema di grande importanza sanitaria e civile».