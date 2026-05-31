La Provincia di Cosenza prosegue il programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria, con interventi mirati in vista dell’aumento dei flussi di traffico legati alla stagione estiva. Le attività riguardano diverse arterie provinciali e puntano a migliorare sicurezza, visibilità, percorribilità e decoro delle strade.

In questa fase sono in corso i lavori di sfalcio dell’erba lungo la Strada Provinciale 29, nel tratto di Guardia Piemontese, e gli interventi di bitumazione sulla Strada Provinciale 94, in località Regina, nel Comune di Lattarico.

Manutenzione sulle strade provinciali

Gli interventi sulla Sp 29 sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti, migliorare la visibilità lungo il tracciato e assicurare condizioni più adeguate di decoro sulle arterie provinciali.

Parallelamente, sulla Sp 94, in località Regina di Lattarico, sono in corso lavori di bitumazione per migliorare le condizioni del manto stradale e rendere la viabilità più efficiente e sicura per cittadini, pendolari e utenti che ogni giorno percorrono quella zona.

Faragalli: «Programma capillare sul territorio»

Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, sottolinea il valore del programma di interventi avviato dall’Ente.

«Stiamo portando avanti un programma capillare di manutenzione delle strade provinciali – dichiara Faragalli – con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di percorrenza su tutto il territorio provinciale. Gli interventi programmati in queste settimane rappresentano un segnale concreto di attenzione verso le comunità locali e verso i tanti cittadini e turisti che, soprattutto nel periodo estivo, utilizzano quotidianamente la nostra rete viaria».