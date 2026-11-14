All’incontro promosso da Azione Famiglie Nuove, l’assessora regionale Pasqualina Straface ha indicato il centro come un’esperienza da valorizzare. Dal giudice Barbieri la richiesta di garantire continuità e risorse al servizio

Dall’ascolto dei bisogni delle famiglie alla costruzione di interventi con scuole, servizi sociali e sanitari. È il lavoro del Centro per la Famiglia «Armonia» di Rogliano, al centro dell’incontro promosso venerdì 13 novembre da Azione Famiglie Nuove – ETS nella sede di via Vincenzo Gallo. Dal confronto è emersa la proposta di dare continuità al servizio, che offre orientamento, sostegno alla genitorialità e accompagnamento a minori e adulti.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l’assessora regionale alle Politiche sociali e al Welfare, Pasqualina Straface, ha indicato il centro come una buona pratica da valorizzare e ha ribadito la volontà della Regione di rafforzare i servizi sociali territoriali.

Il giudice Barbieri ha richiamato la collaborazione con l’Ambito territoriale sociale di Rogliano e con l’équipe del servizio sociale professionale. Nel suo intervento ha chiesto che il centro diventi un servizio stabile, con risorse e continuità, e ha sottolineato l’importanza del lavoro comune tra magistratura, istituzioni e terzo settore nella tutela dei minori e nel sostegno alle famiglie in difficoltà.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Altomare, al confronto, moderato dalla giornalista Francesca Achito, hanno preso parte Marzia Rigliani, direttrice di Azione Famiglie Nuove, Alessandra Aggazio, psicologa del distretto sanitario di Rogliano, Mariella Chiappetta, dirigente dell’istituto comprensivo Mangone-Grimaldi, don Serafino Bianco, parroco di Rogliano, Claudio Venditti, presidente del Forum delle associazioni familiari della Calabria, e un rappresentante della compagnia dei carabinieri di Rogliano.