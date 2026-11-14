Chi incasserà i soldi dei parcometri, quanto resterà al Comune e quanto pagherà chi parcheggia? È da queste tre domande che si misura la convenienza del project financing per la sosta a Cosenza. L’11 novembre il Consiglio comunale ha dichiarato di pubblico interesse una proposta che mette insieme strisce blu e parcheggi in struttura in un’unica concessione di 25 anni. Non ha scelto il gestore e non ha fatto scattare nuove tariffe. Ha però dato il via libera al modello su cui gli uffici dovranno costruire la gara.

A proporre l’operazione è Saba Italia. Una determina comunale ricostruisce le prime tappe. Nel luglio 2024 la società manifesta interesse per le strisce blu e per i parcheggi Aldo Moro e Porta Piana. A novembre consegna il progetto di fattibilità. Nel luglio 2025 deposita una versione aggiornata dopo le richieste degli uffici, che affidano all’esterno la verifica tecnica. L’assessore Damiano Covelli richiama poi un passaggio in Giunta, la delibera n. 185 del 20 novembre 2025. Il progetto arriva al voto del Consiglio quasi un anno dopo.

Nella stessa seduta il Consiglio affronta un problema più immediato. Il rapporto con il precedente gestore è in scadenza e bisogna evitare che il servizio si interrompa. La variazione di bilancio, 79.300 euro per il 2026 e 97.600 per il 2027, serve a consentire un affidamento temporaneo della sosta su strada. Il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca la presentano come una misura a tutela dei lavoratori ex Amaco. La distinzione è decisiva. Una cosa è garantire il servizio alla scadenza del contratto, un’altra è decidere chi lo gestirà per il prossimo quarto di secolo.

Il privato fa i lavori e gestisce la sosta. Ma quanto vale l’operazione?

Il meccanismo lega gli interventi agli incassi. Chi vincerà la gara dovrà realizzare le opere previste e gestire i parcheggi, contando sui ricavi del servizio per recuperare costi e investimenti. Il Comune non vende le strutture e, secondo quanto illustrato dall’amministrazione, riceverà un canone. Tra gli interventi presentati in aula figurano il rinnovo dei tre ascensori del parcheggio dell’ospedale, lavori sulle rampe, un impianto fotovoltaico, il rifacimento della segnaletica e dieci stalli per autobus. Covelli ha indicato anche quattro parcheggi aperti 24 ore su 24, 450 sensori per rilevare i posti liberi e servizi digitali per pagamenti e prenotazioni.

Il primo nodo è nelle cifre. In Consiglio si è parlato di 4,67 milioni di euro per gli interventi. Covelli ha indicato 69,78 milioni come «investimento complessivo», senza oneri finanziari a carico del Comune, precisando che oltre 4,6 milioni sarebbero destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Le due cifre non misurano la stessa cosa. Per capire che cosa c’è dentro l’importo più alto e come si regge l’operazione servono le voci del piano economico-finanziario. È quel documento che consente di distinguere la spesa per le opere dai costi di gestione e di leggere le previsioni d’incasso su cui poggia una concessione così lunga.

Chi decide se domani una striscia blu deve lasciare il posto a una corsia bus?

La domanda riguarda il margine che il Comune conserverà una volta firmato il contratto. Prima del voto, i consiglieri di maggioranza Alessandro Rendace e Ivan Commodaro hanno fatto approvare 20 indirizzi per la gara e la convenzione. Tra questi, la salvaguardia del potere comunale di decidere sulla viabilità, l’esclusione di compensazioni automatiche per gli stalli eventualmente soppressi e di garanzie pubbliche sui ricavi del gestore. L’emendamento chiede inoltre che l’ammodernamento dell’Aldo Moro sia obbligatorio e verificabile. Sono indicazioni per gli uffici. La loro efficacia si misurerà su come saranno scritte nella convenzione.

La presidente della commissione Mobilità Concetta De Paola ha difeso la scelta di riunire una gestione oggi frammentata e programmare gli interventi nel tempo. Bianca Rende ha votato contro, contestando la durata della concessione e la mancanza, a suo giudizio, di un confronto adeguato fra costi e benefici. Francesco Alimena si è astenuto, esprimendo il proprio dissenso sull’esternalizzazione di lungo periodo e chiedendo chiarimenti sul rapporto con la gestione temporanea. Giuseppe D’Ippolito ha contestato i tempi di consegna dei documenti. I consiglieri di minoranza hanno lasciato l’aula prima del voto e nove di loro hanno poi firmato una nota sulla convenienza dell’operazione e sulle garanzie per il patrimonio pubblico.

Le alternative al progetto e il nodo delle tariffe

I Democratici Progressisti Meridionalisti propongono la gestione pubblica e sostengono che un servizio integrato potrebbe arrivare fino a 80 occupati. Francesco De Cicco ha annunciato una raccolta di firme per chiedere la revoca della delibera. Covelli ha replicato che la stima degli 80 posti non è accompagnata da risorse e da un piano industriale e ha chiamato in causa De Cicco e Pasquale Sconosciuto per il ruolo ricoperto in Giunta durante l’iter. Secondo l’assessore, il progetto prevede la continuità dei livelli occupazionali esistenti, con attenzione ai lavoratori ex Amaco.

Base Popolare, con il coordinatore cittadino Paolo Spadafora, chiede di pubblicare il piano economico-finanziario e mettere a confronto la concessione con la gestione diretta. Secondo la lettura della proposta fatta dal movimento, la prima tessera annuale per i residenti salirebbe da 35 a 50 euro e la seconda costerebbe 175 euro. Sono cifre riferite alla proposta, non tariffe già in vigore. La deputata della Lega Simona Loizzo chiede di sospendere la delibera e aprire il confronto anche ai Comuni dell’area urbana. Sinistra Italiana–AVS, con Raffaella Caruso, ne chiede invece il ritiro e contesta che si decida sulla sosta prima di dotare la città di un Piano urbano del traffico e di un Piano urbano della mobilità sostenibile.

L’ultima proposta arriva da Europa Verde–AVS, che replica al Psi dopo il sostegno dei socialisti alla ricandidatura di Caruso e la rivendicazione dell’esperienza amministrativa del centrosinistra. Il coordinamento propone di valutare se la sosta possa essere gestita da una cooperativa promossa o partecipata da associazioni di cittadini. Nella nota solleva due questioni concrete, il rischio di rincari e le retribuzioni degli addetti ai controlli.

Il voto dell’11 novembre ha stabilito quale progetto portare avanti. Prima della gara, il confronto si può ancora fare sui numeri. Quanto incasserebbe il Comune con il canone? Quanto gli resterebbe se gestisse direttamente la sosta, una volta pagati personale e manutenzione? E quali lavori, tariffe e garanzie occupazionali sarebbe in grado di assicurare ciascuna soluzione? È questo il confronto che permette di capire se 25 anni di concessione siano un buon affare anche per la città.