Una persona è rimasta gravemente ferita. L’amministrazione non si pronuncia sulla dinamica e riferisce che, dopo la recente asfaltatura, gli uffici provinciali prevedono altri interventi

Una persona è rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale sulla SP 241. Il Comune di Tarsia ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie e ha fatto sapere di mantenersi in contatto per ricevere aggiornamenti sulle condizioni della persona ferita.

L’amministrazione non avanza ipotesi sulle cause dell’incidente. Quanto alla manutenzione della strada, riferisce che il confronto con la Provincia era già in corso: sulla SP 241 è stato eseguito di recente un intervento di asfaltatura che, secondo quanto gli uffici provinciali hanno comunicato al Comune, dovrebbe essere completato con altri lavori.

Le segnalazioni inviate alla Provincia, precisa il Comune, riguardano anche la SP 176, la SP 197 e via Torre Giglio. Nei piccoli centri, osserva l’amministrazione, le provinciali sono spesso le uniche strade di collegamento e i cittadini si rivolgono al municipio anche quando la manutenzione spetta a un altro ente.

Il Comune richiama la distinzione tra i compiti dell’ente proprietario della strada e i poteri straordinari del sindaco a tutela dell’incolumità pubblica. Secondo l’amministrazione, usare questi ultimi per eseguire sistematicamente lavori sulla rete provinciale significherebbe finanziarli con risorse destinate ai servizi comunali. Da qui la richiesta di garantire agli enti proprietari fondi sufficienti per programmare la manutenzione prima che si verifichino emergenze. «La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità condivisa, non una responsabilità da scaricare ad altri enti», conclude la nota.