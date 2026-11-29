Sono iniziati a Montalto Uffugo i preparativi per l’edizione 2027 del Concorso Leoncavallo Dance Festival. Lo annuncia Asdac Arabesque, che ha ideato la manifestazione diretta da Simona Altomare. Secondo il bilancio dell’associazione, nell’edizione estiva del 2026 hanno gareggiato centinaia di giovani danzatori, solisti e gruppi provenienti da scuole di tutta Italia. Per alcuni di loro il concorso ha portato borse di studio e contratti di lavoro.

A valutare le esibizioni sono stati Francesco Carbone, ballerino, coreografo e direttore artistico di Body Movin, Andrea Mazzotta, giornalista del Quotidiano del Sud, e Alessandra Perri, coordinatrice e social media manager di eventi artistici. Durante la serata, condotta da Daniela Arena, si sono esibiti anche la Compagnia di Balletto Ruggiero Leoncavallo e Paolo Rizzo, danzatore della Compagnia Balletto di Toscana. Per le premiazioni l’artista montaltese Rosy Deluca ha realizzato opere in legno.

Il Comune di Montalto Uffugo ha collaborato all’organizzazione e ha inserito il concorso nella propria rassegna estiva. Il Settore nazionale danza di OPES ha concesso il patrocinio e inserito l’appuntamento nel suo calendario. Il festival ha ricevuto un finanziamento del PAC Calabria 2014-2020, asse VI, azione 6.8.3, per l’annualità 2026.

Alla gara si sono affiancate le visite guidate al centro storico e alle chiese medievali di Montalto. Tra le mete per visitatori e accompagnatori anche il Museo Ruggiero Leoncavallo, dedicato al compositore di Pagliacci, il Parco Mangia e Bevi e Laghicello.

Per il 2027 l’associazione intende coinvolgere altre accademie internazionali e aumentare le opportunità di lavoro per i danzatori. Le date della prossima edizione non sono ancora state comunicate.