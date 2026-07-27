Un violento temporale estivo si è abbattuto nella notte su Corigliano Rossano, portando pioggia intensa, forti raffiche di vento, lampi e tuoni. Il maltempo è durato circa mezz'ora, provocando alcuni disagi ma, fortunatamente, senza registrare gravi danni.

L'episodio più significativo si è verificato nell'area di Corigliano, dove ha ceduto un'impalcatura. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a verificare eventuali ulteriori criticità.

Il temporale ha causato disagi anche negli stabilimenti balneari del litorale, dove il vento e la pioggia hanno danneggiato ombrelloni, lettini e altre attrezzature, rendendo necessario l'intervento degli operatori per il ripristino delle strutture.

Nonostante l'intensità del fenomeno, la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo e non si segnalano feriti né danni di particolare entità.