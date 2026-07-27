Il rumore dell’acqua si unirà alle parole di Shakespeare, Čechov e Mattia Torre lungo i sentieri di Sangineto. Giovedì 30 luglio prenderà il via “La Cascata che Incanta”, il progetto dedicato alla valorizzazione della Cascata del Vuglio attraverso escursioni, teatro itinerante, musica e attività di educazione ambientale.

Il primo dei quattro appuntamenti inizierà alle 9.30 da piazza Castello, a Sangineto Borgo. La partecipazione all’escursione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

Il progetto continuerà il 19 agosto, il 12 settembre e il 23 ottobre, estendendo il programma oltre la stagione balneare e collegando la promozione del patrimonio naturalistico al turismo sostenibile.

Il progetto “La Cascata che Incanta”

L’iniziativa è promossa dal Comune di Sangineto, attraverso l’Assessorato al Turismo, e cofinanziata dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico “La Calabria che Incanta”.

Le risorse utilizzate provengono dal Pac 2014-2020, Azione 6.8.3, destinata alla valorizzazione del patrimonio turistico regionale.

Il programma comprende escursioni naturalistiche, animazione teatrale, letture, musica, laboratori didattici e attività rivolte a bambini e famiglie. Sono previsti anche incontri sulla sostenibilità ambientale e proiezioni di cortometraggi dedicati al rapporto tra uomo e natura.

La finalità è trasformare la Cascata del Vuglio in un punto di riferimento per la conoscenza del territorio durante tutto l’anno, con una particolare attenzione ai mesi autunnali.

Il primo appuntamento del 30 luglio

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9.30 in piazza Castello, nel centro di Sangineto Borgo. Da qui partirà il percorso verso l’area della cascata.

Dalle 10.30 alle 12.30 si svolgerà l’escursione lungo i sentieri naturalistici che conducono al Vuglio. Il cammino sarà accompagnato da un’animazione teatrale itinerante curata da Elvira Scorza, attrice, regista e drammaturga.

Le letture selezionate saranno dedicate al rapporto tra drammaturgia e natura. Il percorso partirà dalle opere di William Shakespeare, attraverserà la scrittura di Anton Čechov e raggiungerà la drammaturgia contemporanea di Mattia Torre.

La passeggiata unirà così l’osservazione del paesaggio a momenti di ascolto e riflessione, trasformando il sentiero in uno spazio scenico immerso nella vegetazione.

Il percorso verso la Cascata del Vuglio

La Cascata del Vuglio si trova nel territorio di Sangineto ed è raggiungibile attraverso un itinerario escursionistico che costeggia il torrente prima di arrivare al salto d’acqua.

Il percorso attraversa un’area caratterizzata dalla vegetazione mediterranea e offre differenti punti di osservazione sul paesaggio. È proprio questo ambiente il protagonista delle attività previste dal progetto.

Il Comune intende valorizzare la cascata non soltanto come luogo da visitare, ma come spazio nel quale sviluppare esperienze culturali, educative e naturalistiche rispettose dell’ecosistema.

Guardia: «Una leva per lo sviluppo sostenibile»

Per il sindaco di Sangineto, Michele Guardia, il progetto rappresenta uno strumento per rafforzare la conoscenza e la tutela di una delle principali risorse ambientali del territorio.

«La Cascata del Vuglio rappresenta un patrimonio identitario che merita di essere conosciuto, tutelato e promosso», afferma il primo cittadino.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è prolungare l’attrattività turistica di Sangineto oltre i mesi estivi, offrendo occasioni di visita e partecipazione anche in autunno.

«Vogliamo fare della nostra cascata un simbolo di bellezza paesaggistica e una leva per uno sviluppo turistico fondato sulla sostenibilità, sull’autenticità e sul rispetto dell’ambiente», aggiunge Guardia.

Midaglia: «Coinvolgere la comunità e i più giovani»

L’assessore comunale al Turismo, Maria Rosa Midaglia, sottolinea la componente educativa e partecipativa del progetto.

«Abbiamo costruito un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere persone di tutte le età attraverso escursioni guidate, laboratori, animazione teatrale, musica immersa nella natura e incontri dedicati alla sostenibilità», spiega.

La programmazione punta a mostrare un volto di Sangineto che non coincide soltanto con il mare e con la stagione balneare, ma comprende sentieri, paesaggi e attrattori naturalistici.

«Educare al rispetto dell’ambiente attraverso la conoscenza e la bellezza dei luoghi è uno degli obiettivi più significativi di questa iniziativa», afferma Midaglia.

Il convegno conclusivo del 23 ottobre

L’ultimo appuntamento si svolgerà il 23 ottobre con il convegno “La Cascata del Vuglio e la Rete degli Attrattori Naturalistici del Tirreno Cosentino: natura che genera sviluppo tra tutela ambientale e turismo sostenibile”.

Al confronto parteciperanno amministratori, rappresentanti del mondo universitario, esperti e operatori del settore ambientale.

L’incontro dovrà avviare una riflessione sulla costruzione di una rete tra gli attrattori naturalistici del Tirreno cosentino, favorendo forme di collaborazione tra Comuni, enti e soggetti impegnati nella valorizzazione del patrimonio ambientale.

La prospettiva è integrare la protezione dei luoghi con il turismo esperienziale e con nuove opportunità di sviluppo per i territori.

Escursioni gratuite e prenotazioni

Le attività escursionistiche sono gratuite e saranno realizzate con la collaborazione della Pro Loco di Sangineto e della sezione di Verbicaro del Club alpino italiano.

Per ricevere informazioni e prenotare è possibile contattare i numeri 348 7457282, 347 4492775 e 366 5818561.

Nei prossimi giorni sarà inoltre presentato il cartellone “Sangineto in… Armonie”, con appuntamenti dedicati a cultura, libri, spettacolo, sport, tradizioni ed educazione ambientale fino a settembre inoltrato. Tra gli eventi annunciati figurano anche le serate musicali “Armonie al Tramonto” sulla spiaggia di Sangineto.