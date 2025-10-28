L’imputato, originario di Rota Greca, giudicato con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Castrovillari
La sede del tribunale di Castrovillari
Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Castrovillari ha condannato a sei anni di reclusione Gabriele Politano, originario di Rota Greca, ritenuto responsabile del tentato omicidio dell’avvocato Natale Morrone, penalista del foro di Castrovillari residente a Corigliano Rossano. L’imputato ha beneficiato del rito abbreviato, mentre la Procura aveva avanzato una richiesta di pena pari a dieci anni di carcere. I fatti in contestazione risalgono al mese di marzo del 2025.
Secondo la ricostruzione della vicenda, Politano, 58 anni, si era presentato nello studio del legale per un incontro legato a questioni professionali. Durante il colloquio aveva estratto un coltello nascosto nella tasca colpendo Morrone tra il torace e l’addome, per poi darsi alla fuga. L’avvocato, ferito gravemente, era stato soccorso e sottoposto alle cure mediche, mentre l’aggressore si era costituito spontaneamente alla Questura di Cosenza poche ore dopo. Politano si trova attualmente in carcere.
L’imputato è difeso dall’avvocato Cristian Cristiano, mentre la parte civile è rappresentata dal legale Ettore Zagarese.