Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Castrovillari ha condannato a sei anni di reclusione Gabriele Politano, originario di Rota Greca, ritenuto responsabile del tentato omicidio dell’avvocato Natale Morrone, penalista del foro di Castrovillari residente a Corigliano Rossano. L’imputato ha beneficiato del rito abbreviato, mentre la Procura aveva avanzato una richiesta di pena pari a dieci anni di carcere. I fatti in contestazione risalgono al mese di marzo del 2025.

Secondo la ricostruzione della vicenda, Politano, 58 anni, si era presentato nello studio del legale per un incontro legato a questioni professionali. Durante il colloquio aveva estratto un coltello nascosto nella tasca colpendo Morrone tra il torace e l’addome, per poi darsi alla fuga. L’avvocato, ferito gravemente, era stato soccorso e sottoposto alle cure mediche, mentre l’aggressore si era costituito spontaneamente alla Questura di Cosenza poche ore dopo. Politano si trova attualmente in carcere.

L’imputato è difeso dall’avvocato Cristian Cristiano, mentre la parte civile è rappresentata dal legale Ettore Zagarese.