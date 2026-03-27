Il piccolo era nato una decina di giorni fa e oggi pomeriggio, intorno all’ora di pranzo, si è sentito male. I suoi genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori

Una nuova tragedia scuote la Riviera dei Cedri. Un bimbo di appena dieci giorni è morto a seguito di un malore culminato in un arresto cardiaco. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi e l’attivazione del protocollo salvavita da parte dei sanitari giunti sul posto, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La tragedia si sarebbe verificata intorno alle 14 di oggi pomeriggio.

Solo dieci giorni fa la sua nascita

Il bimbo è figlio di una giovane coppia del posto, che ora deve fare i conti con una delle tragedie più gravi che possa capitare a un essere umano, quella di sopravvivere al proprio figlio. Il bimbo era nato soltanto dieci giorni fa, portando una ventata di gioia nella sua famiglia e in tutta la comunità adamantina, che gli aveva dato il benvenuto al mondo pubblicamente. Oggi, invece, la città di Diamante è listata a lutto, sgomenta e impotente di fronte a un simile dramma.