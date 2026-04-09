Momenti di forte apprensione nelle campagne di Cropalati, dove un uomo di 66 anni, residente a Mirto Crosia, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante attività agricole. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe stato investito dal proprio mezzo mentre operava su un terreno, restando incastrato sotto la struttura.

Le condizioni sono apparse subito serie, in particolare per le lesioni riportate agli arti inferiori. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia locale, i carabinieri della stazione competente, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Corigliano-Rossano.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse e delicate. Dopo essere stato liberato, il ferito è stato stabilizzato e successivamente affidato all’elisoccorso, che lo ha trasportato con urgenza all’ospedale di Cosenza per ricevere cure specialistiche.