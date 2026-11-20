Il riordino degli enti locali richiede scelte capaci di dare risposte concrete ai cittadini. Prima di proporre una nuova Unione dei Comuni, ritengo necessario esaminare con attenzione le esperienze già vissute nei nostri territori, a partire da quelle dell'Unione Terre del Savuto (Rogliano…) e dell'Unione dei Casali (Cellara, Mangone…). Le difficoltà incontrate devono aiutarci a capire quali soluzioni possano funzionare e quali rischino, invece, di alimentare aspettative destinate a essere deluse.

Il tema riguarda anche il resto del Paese. Una rilevazione riferita al 30 agosto 2022 registrava 114 Unioni dei Comuni sciolte o in liquidazione e altre 32 inattive: 146 complessivamente nelle due categorie. È un dato storico, non il totale aggiornato a oggi. Non dimostra che ogni Unione sia destinata a fallire, ma impone una riflessione seria prima di riproporre modelli che, in diversi casi, non hanno raggiunto i risultati attesi.

La nostra proposta per i territori omogenei nasce dall'osservazione della vita quotidiana delle comunità. In molte aree i confini comunali sono già superati dai fatti: le persone si spostano per studiare, lavorare e accedere ai servizi; i paesi condividono relazioni sociali, economiche e culturali sempre più strette. Sono territori che, sotto molti aspetti, vivono già come un'unica comunità.

Per questo riteniamo che, dove esistono le condizioni e la volontà delle popolazioni interessate, la fusione meriti di essere valutata e proposta con serietà. La fusione dei Comuni ricadenti in una zona omogenea potrebbe dare forma a una nuova infrastruttura istituzionale, capace di programmare servizi e investimenti su scala territoriale, superare la frammentazione degli interventi e ridurre la continua mediazione tra enti che caratterizza il funzionamento di un'Unione.

Occorre riflettere anche sulla distribuzione delle risorse. Una quota rilevante delle fusioni comunali si registra in Lombardia, dove agli incentivi previsti dalla normativa nazionale si aggiungono quelli regionali. È necessario chiedersi se questi strumenti sostengano adeguatamente anche i territori del Mezzogiorno, affinché il riordino istituzionale contribuisca a ridurre, anziché ampliare, il divario tra Nord e Sud. La Calabria, per numero di fusioni, si colloca agli ultimi posti.

Nessuna scelta, comunque, può essere imposta dall'alto. Anche l'eventuale costituzione di un'Unione dovrebbe essere sottoposta al confronto con le comunità interessate, nel rispetto dei principi di partecipazione e ascolto. Servono confronto pubblico, dati verificabili e garanzie sulla vicinanza dei servizi ai cittadini.

Proprio perché è in gioco il futuro delle nostre comunità, abbiamo il dovere di imparare dalle esperienze passate. Ripetere scelte senza valutarne gli esiti rischierebbe di produrre altra sfiducia, mentre i territori hanno bisogno di ragioni concrete per guardare avanti con fiducia. È necessario cambiare paradigma, come il Movimento sostiene da tempo e come abbiamo ribadito anche durante l'audizione in prima Commissione regionale: partire dai bisogni dei territori e non dai bilanci. Con una buona dose di coraggio e lungimiranza.

*Vincenzo Arnone, imprenditore, consigliere comunale, componente del direttivo nazionale del Movimento per la Fusione dei Piccoli e medi Comuni d'Italia