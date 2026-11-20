Una Toyota ibrida a benzina ha preso fuoco intorno alle 19 di ieri. Al momento non sono emersi dettagli sulle circostanze

Auto riconducibile a una avvocatessa del posto in fiamme. Una Toyota ibrida a benzina ha preso fuoco intorno alle 19 di ieri, nei pressi della rotatoria di Corigliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano. Nella zona del rogo sono arrivati anche i carabinieri.

Tra le prime ipotesi c’è quella di un incendio di origine dolosa. Resta da chiarire che cosa abbia innescato le fiamme e da quale parte dell’auto siano partite. Al momento non sono emersi dettagli sulle circostanze che hanno portato a prendere in considerazione la possibilità di un gesto volontario.

Le informazioni disponibili collocano l’episodio nelle vicinanze della rotatoria, senza precisare il punto esatto in cui si trovava la Toyota. Il primo quadro dell’accaduto riguarda dunque l’orario, il luogo e l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sull’origine dell’incendio manca ancora un riscontro che permetta di stabilire se qualcuno abbia appiccato le fiamme. La causa del rogo resta, per il momento, da accertare.